3 ноября
Красноярск
71.49
 
€ 82.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

После 7 ноября красноярские школьники продолжат учёбу в очном формате

Главная Общество
Красноярск
18:25 3 Ноября 2021
красноярск, школы
версия для печати Ico_print

Красноярские школьники начнут посещать школы после 7 ноября, исключения – классы, сидящие на карантине. Об этом сообщили в главном управлении образования. 

Отмечается, что директора школ самостоятельно решают, переводить учеников на дистанционное обучение или нет.

Напомним, что сейчас в школах действует кабинетная система, когда ученики остаются в классах, а учителя-предметники приходят к ним на уроки. Во всех образовательных учреждениях есть утренние фильтры, рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры и средства дезинфекции. Сами помещения проветривают, убирают, а контактные поверхности дезинфицируют.

Занятия начнутся в понедельник, 8 ноября.

Фото: © Сергей Ещенко / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Под Красноярском появятся два новых кладбища

Под Красноярском появятся два новых кладбища

3 Ноября 2021 г.
Деньги на это заложены в муниципальный бюджет
Новости Красноярска: Красноярцы начали получать компенсации за отмененные туры в Китай

Красноярцы начали получать компенсации за отмененные туры в Китай

3 Ноября 2021 г.
В 2021 году Роспотребнадзор подал 22 иска в защиту прав потребителей
Новости Красноярска: В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 709 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 709 человек

3 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: В Железногорске сотрудница дома престарелых попалась на воровстве

В Железногорске сотрудница дома престарелых попалась на воровстве

3 Ноября 2021 г.
Она украла банковскую карту у одинокой пенсионерки
Новости Красноярска: В «Бобровом логу» готовят горнолыжные трассы

В «Бобровом логу» готовят горнолыжные трассы

3 Ноября 2021 г.
На подготовку уйдёт около 10-14 дней
Новости Красноярска: В Железногорске оставленная пища на плите привела к пожару

В Железногорске оставленная пища на плите привела к пожару

3 Ноября 2021 г.
Погибших и пострадавших нет
Новости компаний
02/11
Регистрация компании в Швейцарии
02/11
Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Убитых в Туве сестер ранее забрали из приемной семьи

Убитых в Туве сестер ранее забрали из приемной семьи

1 Ноября 2021 г.
Руководство республики разбирается в причинах трагедии
Новости Красноярска: В Туве после гибели сестер возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц

В Туве после гибели сестер возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц

3 Ноября 2021 г.
У следствия есть претензии к целому ряду госструктур
Новости Красноярска: Прокуратура предотвратила незаконное строительство многоквартирного дома в Красноярске

Прокуратура предотвратила незаконное строительство многоквартирного дома в Красноярске

1 Ноября 2021 г.
Также предотвращено нарушение прав участников долевого строительства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru