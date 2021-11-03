После 7 ноября красноярские школьники продолжат учёбу в очном формате

Красноярские школьники начнут посещать школы после 7 ноября, исключения – классы, сидящие на карантине. Об этом сообщили в главном управлении образования.

Отмечается, что директора школ самостоятельно решают, переводить учеников на дистанционное обучение или нет.

Напомним, что сейчас в школах действует кабинетная система, когда ученики остаются в классах, а учителя-предметники приходят к ним на уроки. Во всех образовательных учреждениях есть утренние фильтры, рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры и средства дезинфекции. Сами помещения проветривают, убирают, а контактные поверхности дезинфицируют.

Занятия начнутся в понедельник, 8 ноября.

Фото: © Сергей Ещенко / РИА Новости