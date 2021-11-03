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Красноярцы начали получать компенсации за отмененные туры в Китай

Главная Общество
Красноярск
18:00 3 Ноября 2021
красноярск, роспотребнадзор, туризм
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Красноярцы, купившие билеты на туры в Китай, начали получать компенсации из-за их отмены. Речь идёт о предложениях от федерального туроператора «Русь-тур». Об этом в своём Telegram-канале сегодня рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

«Приказом Ростуризма от 08.12.2020 № 469-Пр-20 туроператор ООО «Русь-Тур» исключён из Единого федерального реестра туроператоров. Однако, по данным официального портала Федеральной налоговой службы РФ, ООО «Русь-Тур» продолжает осуществлять хозяйственную деятельность как юридическое лицо, что даёт возможность пострадавшим туристам вернуть затраченные на путёвки денежные средства», – рассказал Дмитрий Горяев.

По его словам, в 2021 году Роспотребнадзор подал 22 иска в защиту прав потребителей, пострадавших от действия туроператора. Таким образом, туристы по всему краю получили около 1,2 миллиона рублей. Часть исков ещё находятся в стадии рассмотрения судебными органами.

«Если вы столкнулись с ситуацией, связанной с частичным или полным неисполнением обязательств по договорам в связи с введением противоковидных ограничений, то за разъяснением ваших прав и дальнейших действий всегда можете обратиться в Роспотребнадзор по номеру горячей линии (226-89-50) или с письменным заявлением», – добавил Горяев.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

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