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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 709 человек

Главная Общество
Красноярск
17:03 3 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, заболевание, рост, лечение
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За сутки от коронавируса погиб 31 человек. Всего же с начала пандемии — 6 648.  

Подтверждённых диагнозов на 3 ноября — 709. С начала пандемии — 133 341. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.  

Всего вылечили 117 390 (+ 628 человек за сутки).  

Под медицинским наблюдением находятся 46 191 житель Красноярского края (+ 3 819 за сутки), снято с медицинского учёта 3 671 человек.  

3 997 708 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 1 067 за последние сутки). 

Напомним, теперь три раза в день в Telegram-канале «Оперштаб. Коронавирус. Красноярск» и в группе оперштаба в Viber будет публиковаться информация об очереди во внебольничных пунктах Красноярска. Данные помогут жителям выбрать тот пункт, где меньше всего очередь.  

Также в таблице можно будет увидеть, сколько людей в этот день провакцинировались в каждом из внебольничных пунктов и насколько быстро там двигается очередь.  

Данные будут публиковать в 12.00, 15.00 и 18.00 часов. 

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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