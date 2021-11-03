В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 709 человек

За сутки от коронавируса погиб 31 человек. Всего же с начала пандемии — 6 648.

Подтверждённых диагнозов на 3 ноября — 709. С начала пандемии — 133 341. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 117 390 (+ 628 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 46 191 житель Красноярского края (+ 3 819 за сутки), снято с медицинского учёта 3 671 человек.

3 997 708 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 1 067 за последние сутки).

Напомним, теперь три раза в день в Telegram-канале «Оперштаб. Коронавирус. Красноярск» и в группе оперштаба в Viber будет публиковаться информация об очереди во внебольничных пунктах Красноярска. Данные помогут жителям выбрать тот пункт, где меньше всего очередь.

Также в таблице можно будет увидеть, сколько людей в этот день провакцинировались в каждом из внебольничных пунктов и насколько быстро там двигается очередь.

Данные будут публиковать в 12.00, 15.00 и 18.00 часов.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости