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В Железногорске сотрудница дома престарелых попалась на воровстве

Главная Общество
Красноярск
16:40 3 Ноября 2021
в красноярском крае, кража, полиция, пенсионеры
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Бывшую сотрудницу железногорского дома престарелых подозревают в краже у одинокой пенсионерки. Как сообщили в краевой полиции, о том, что у 80-летней жительницы интерната пропала банковская карта, сообщил директор учреждения. Он рассказал, что в ходе внутреннего расследования выяснилось, что её деньгами воспользовалась 43-летняя работница.

«Подозреваемая покупала дополнительные продукты и непродовольственные товары по желанию жильцов, которые не могли этого сделать по состоянию здоровья. Банковские карты клиентов вместе с приложенным чеком после совершения покупок должны были возвращаться директору. Когда он заметил, что карта потерпевшей отсутствует, то отправился в отделение банка и помог заблокировать платёжный инструмент, а также запросил выписку по операциям. Узнав, что картой пенсионерки оплачивались дорогостоящие покупки, руководитель социального учреждения обратился в полицию», — отметили в ведомстве.

Подозреваемую женщину задержали и допросили. Свою вину отрицать она не стала. В ходе обыска полицейские изъяли у неё комод стоимостью 36 тысяч рублей, а также ювелирные украшения и вещи, приобретённые, по версии следствия, на деньги пенсионерки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Женщину оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 6 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
   

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