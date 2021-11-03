В Железногорске сотрудница дома престарелых попалась на воровстве

Бывшую сотрудницу железногорского дома престарелых подозревают в краже у одинокой пенсионерки. Как сообщили в краевой полиции, о том, что у 80-летней жительницы интерната пропала банковская карта, сообщил директор учреждения. Он рассказал, что в ходе внутреннего расследования выяснилось, что её деньгами воспользовалась 43-летняя работница.

«Подозреваемая покупала дополнительные продукты и непродовольственные товары по желанию жильцов, которые не могли этого сделать по состоянию здоровья. Банковские карты клиентов вместе с приложенным чеком после совершения покупок должны были возвращаться директору. Когда он заметил, что карта потерпевшей отсутствует, то отправился в отделение банка и помог заблокировать платёжный инструмент, а также запросил выписку по операциям. Узнав, что картой пенсионерки оплачивались дорогостоящие покупки, руководитель социального учреждения обратился в полицию», — отметили в ведомстве.

Подозреваемую женщину задержали и допросили. Свою вину отрицать она не стала. В ходе обыска полицейские изъяли у неё комод стоимостью 36 тысяч рублей, а также ювелирные украшения и вещи, приобретённые, по версии следствия, на деньги пенсионерки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Женщину оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 6 лет лишения свободы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

