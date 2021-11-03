В Красноярском крае прогнозируется сильный ветер и гололедица

4-5 ноября в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный южный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду (местами до 22-27 метров в секунду), метель и гололедица.

Сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю рекомендуют не покидать помещения, на улице вести себя осторожно. Не пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами. Не подходить к оборванным проводам и не трогать их.

Не рекомендуется парковать автомобили под проводами и деревьями из-за гололедно-изморозевого отложения на них.

Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию и не забывать, что во время метели видимость ухудшается. Поэтому в такую погоду лучше снизить скорость.

При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.