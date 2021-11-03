ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей в Красноярске

ГИБДД устроит облаву на нетрезвых водителей в праздничные выходные. Искать нарушителей будут по всем районам города.

«Предпочтение отдано улицам с большой проходимостью транспорта, а также районам, где расположены торговые точки с алкогольной продукцией и увеселительные заведения», – рассказали в дорожной полиции.

Напомним, что штраф за вождение в нетрезвом виде составляет 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Отказ от осмотра ведёт к таким же последствиям.

Добавим, с начала года по вине нетрезвых водителей в Красноярске произошло 42 ДТП, в которых 7 человек погибли, 47 — получили различные травмы. Инспекторы ДПС выявили 3 823 факта управления транспортом водителями с признаками опьянения, из которых 559 совершены повторно.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости