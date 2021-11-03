За месяц в Красноярском крае от мусора очистили 350 километров береговых линий

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в регионе продолжаются экологические акции по уборке берегов водоёмов, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Активно участвуют в уборке местные жители, волонтёры, работники организаций и предприятий.

В октябре участниками экологических десантов стали почти пять тысяч человек. Было очищено около 350 км береговых линий, собрано более тысячи кубометров мусора.

Порядок навели на территории 26 муниципальных образований. В том числе в городах Ачинск, Дивногорск, Енисейск, Красноярск, Минусинск, Железногорск, Зеленогорск, Назарово, Норильск, а также в Ачинском, Берёзовском, Бирилюсском, Богучанском, Иланском, Большемуртинском, Емельяновском, Енисейском, Каратузском, Курагинском, Краснотуранском, Манском, Минусинском, Саянском, Туруханском, Ужурском и Шушенском районах.

Такие экологические акции проходят в регионе ежегодно.

Напомним, за сентябрь от мусора было очищено порядка 250 км береговых линий. 1,4 тыс. куб. м мусора собрали более двух тысяч человек.

Фото: пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края