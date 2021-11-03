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Красноярские инклюзивные команды победили в танцевальном фестивале

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Красноярск
15:01 3 Ноября 2021
общество, красноярск, победа, фестиваль, москва
Фотография © admkrsk.ru
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В Москве завершились заключительные мероприятия Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance 2021 года. Участие приняли боле 130 коллективов из 4 стран и 42 регионов России.

Победителями в номинациях «Акробатический танец» и «Эстрадный танец» стали две красноярские команды – театр танца «Happy step» и команда адаптивного чирлидинга «Твой старт» возрастной группы «Дети и юниоры», сообщается на сайте администрации города Красноярска.  В июне на отборочном этапе «Happy step» стали лауреатами второй степени, а «Твой старт» – третьей.

Общее количество участников от делегации Красноярска – 17 человек. В составе команды «Happy step» выступали 14 человек, в команде «Твой старт» - 15. В коллективах участвуют дети с ментальными нарушениями, параличом Эбра, сахарным диабетом.

— Благодаря тренировкам и участию в мероприятиях раскрываются возможности и таланты ребят, они перестают чувствовать себя ограниченными. Дети объединяются в команду, каждый переживает за общий результат. Наши команды удивили организаторов численностью и слаженностью. Дети и родители в восторге, - рассказала Евгения Забара, руководитель команды «Твой старт». 

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