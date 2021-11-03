В Красноярске вновь заработал пункт вакцинации в ТЦ «Атмосфера дома»

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края, сегодня администрация торгового центра и руководство Красноярской межрайонной больницы № 3 вновь открыли пункт вакцинации в «Атмосфере дома», где теперь отдельный вход, располагающийся между 2 и 3 входами.

С 3 по 7 ноября пункт вакцинации будет работать без выходных с 10.00 до 20.00.

Напомним, первым компонентом вакцинировался 1 миллион 44 тысячи человек, завершили вакцинацию — почти 1 миллион жителей региона.

Первым компонентом за последнюю неделю привились 57 тысяч человек.

Больше всего вакцинируются в Шарыповском (66,6 %), Ирбейском (59,9 %) и Северо-Енисейском (59,4 %) районах.

Первым компонентом в краевой столице привились 447 тысяч человек. Лидируют по городам также Дивногорск (48,2 %) и Бородино (46,9 %).

Меньше всего вакцинируются в Берёзовском (35,5 %), Курагинском (34,7 %) и Краснотуранском (35,1 %) районах.

Фото: kraszdrav.ru