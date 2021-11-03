Главная ёлка Свердловского района украсит площадь Я.М. Свердлова

В этом году в Свердловском районе приняли решение установить четыре ёлки: в сквере Паниковка, где в последние годы располагалась главная ёлка района, в сквере Универсиады, рядом с Центром технического проектирования (микрорайон Водники). Главная же ёлка района, по просьбам жителей, в этом году украсит площадь Я.М. Свердлова, сообщается на сайте администрации города Красноярска.
Возле каждой ёлки установят ледовые фигуры и горки. Сейчас проходит процедура выбора подрядной организации. Подрядчик в ближайшее время должен будет предоставить эскизы ледовых городков.
Ярыгинскую набережную и кольцо Предмостной площади также украсят новогодние ёлки, которые установит «Красгорпарк». Также в Свердловском районе появится большое количество новогодних городков и ёлок, которые установят управляющие компании и предприниматели.
Работы по монтажу и установке ледовых городков должны быть завершены к 20 декабря.
В районе традиционно состоится и конкурс на лучшую новогоднюю игрушку среди образовательных учреждений. Представленными работами украсят новогодние ёлки во дворах, парках и скверах.
— Основная задача администрации района - создать как можно больше интересных локаций, где жители и гости Свердловского района смогут провести время, - рассказал Алексей Дягилев, руководитель администрации Свердловского района.