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Врачи краевой больницы показали «красную зону»

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Красноярск
15:05 3 Ноября 2021
красноярск, эпидемия, врачи
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Врачи красноярской Краевой клинической больницы записали видео из отделения, где проходят лечение больные коронавирусом. По задумке, кадры из реанимации «красной зоны» должны убедить красноярцев в необходимости сидеть дома в нерабочие дни, а непривитых – вакцинироваться.

Всего в реанимации «красной зоны» краевой сейчас находятся 56 человек, многие из них – без сознания на ИВЛ. Авторы показывают лежащих на ковидных койках больных, подключенных к аппаратуре, и врачей в спецкостюмах.

Медики призывают всех, кто не сделал прививку, поставить её в праздничные дни. Внебольничные пункты работают всю неделю.

Напомним, что по информации центра управления регионом и краевого минздрава, 44,4 % взрослого населения Красноярского края уже прошли вакцинацию. Первым компонентом вакцинировался 1 миллион 44 тысячи человек, завершили вакцинацию — почти 1 миллион жителей региона. 3 ноября в крае зарегистрировано 709 новых случаев заболевания. Снято с медицинского наблюдения 3 671 человек.

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