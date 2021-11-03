Врачи краевой больницы показали «красную зону»

Врачи красноярской Краевой клинической больницы записали видео из отделения, где проходят лечение больные коронавирусом. По задумке, кадры из реанимации «красной зоны» должны убедить красноярцев в необходимости сидеть дома в нерабочие дни, а непривитых – вакцинироваться.

Всего в реанимации «красной зоны» краевой сейчас находятся 56 человек, многие из них – без сознания на ИВЛ. Авторы показывают лежащих на ковидных койках больных, подключенных к аппаратуре, и врачей в спецкостюмах.



Медики призывают всех, кто не сделал прививку, поставить её в праздничные дни. Внебольничные пункты работают всю неделю.

Напомним, что по информации центра управления регионом и краевого минздрава, 44,4 % взрослого населения Красноярского края уже прошли вакцинацию. Первым компонентом вакцинировался 1 миллион 44 тысячи человек, завершили вакцинацию — почти 1 миллион жителей региона. 3 ноября в крае зарегистрировано 709 новых случаев заболевания. Снято с медицинского наблюдения 3 671 человек.