Новый медцентр откроют в Дудинке по инициативе «Норникеля»

В 2022 году в Дудинке заработает новый медицинский центр, открытие которого инициировал «Норникель». Медицинскую помощь там будут получать сотрудники Заполярного транспортного филиала компании по корпоративному полису ДМС и застрахованные члены их семей.

Сейчас в здании идёт реконструкция. Подрядчик делает ремонт под ключ – от вентиляции и электрокоммуникаций до размещения медоборудования по всем требованиям.

Приём будут вести такие врачи, как оториноларинголог, офтальмолог, кардиолог, стоматолог, невролог, специалист ультразвуковой диагностики и физиотерапевт. Список специалистов будет расширен, если возникнет необходимость. Также, если потребуется, терапевт сможет направлять пациентов в медцентр Норильска.

— Обслуживать медцентр будет корпоративный центр здоровья «Норникель». Эта же организация работает над новым медицинским центром в Норильске, а также над будущими медцентрами в Талнахе и Кайеркане», — пояснили в пресс-службе Заполярного транспортного филиала «Норникеля».

Всего в Норильске в рамках проекта «Корпоративная медицина в Норильске», который «Норникель» реализует с 2019 года, появятся четыре новых медцентра. Компания запланировала и открытие трёх медцентров на Кольском полуострове, а также намерена развивать корпоративную медицину. По итогам прошлого года «Норникель» стал лидером рейтинга среди металлургических компаний в борьбе с пандемией. На цели по противодействию распространения коронавирусной инфекции компания выделила более 20 млрд рублей.

Фото: "Таймырский телеграф"