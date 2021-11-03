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Сотрудники ГИБДД предупредили о гололёде на загородных автодорогах

Главная Общество
Красноярск
14:10 3 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, предупреждение, гололед, трасса
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Автоинспекторы напомнили, что погодные условия на загородных трассах значительно отличаются. Температура воздуха за пределами города ниже на несколько градусов, и снежный накат и гололедица образуются быстрее. 

Автомобилистам рекомендуют выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью. 

Перед поездкой нужно проверить техническое состояние транспортного средства, а также наличие воды в бочке стеклоомывателя.

Напомним, сегодня ночью температура воздуха опустится до -15° С. 4 ноября в дневное время суток будет -11° С, а ночью - до -19° С. 

Фото: 24.мвд.рф 

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