Красноярские рестораторы просят жителей края привиться от коронавируса

Красноярские рестораторы из Berrywood family призвали жителей вакцинироваться от коронавируса. Глава группы Дмитрий Журкин и его коллеги записали обращение и опубликовали его в соцсетях.

«Друзья, в нашем регионе наблюдается рекордное количество заболевших коронавирусом. Каждый день в разных регионах вводятся все новые и новые ограничения. И только массовая вакцинация населения может свести к минимуму все коронавирусные ограничения как в регионе, так и в стране. Мы призываем вакцинироваться как можно скорее и вдохновить на это своих родных и близких», – говорится в обращении.

Напомним, по данным на 2 ноября, в Красноярском крае первым компонентом вакцины привились уже 1 млн 44 тысячи человек, завершили курс вакцинации почти 1 млн жителей. 44,4% взрослого населения края уже провакцинированы от COVID-19.

Напомним, сейчас из-за антиковидных ограничений танцплощадки в Красноярском крае должны быть закрыты. Вход в ТРЦ, на массовые спортивные и культурные мероприятия – только по QR-кодам. Кроме этого, с 15 ноября без QR-кода не пустят в Зеленогорск.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости