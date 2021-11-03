Житель Казачинского района незаконно вырубил деревья на 1,1 млн рублей

Полицейскими установлено, что житель с. Галанино нанял бригаду рабочих и, не имея разрешительных документов, вырубил в Казачинском районе 53 дерева (31 кедр, 14 сосен и 8 елей). Общий объём спиленной древесины - 110 кубических метров стоимостью более 1,1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание - лишение свободы до 7 лет.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу.

Также напомним, прокуратурой Балахтинского района установлено, что участковый лесничий КГБУ «Балахтинское лесничество» подыскал местную жительницу, она от своего имени заключила с лесничеством договор купли-продажи леса. Мужчина осуществил на территории выделенного лесного участка незаконную рубку под видом заготовки древесины. Деревья он реализовал в коммерческих целях. Лесному фонду причинён ущерб более 1,2 млн рублей.

В отношении лесничего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Фото: 24.мвд.рф