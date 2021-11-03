3 ноября
Красноярск
погода -13 °C
71.48
 
€ 82.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Директора красноярской управляющей компании Советского района уличили в мошенничестве

Главная Общество
Красноярск
12:44 3 Ноября 2021
красноярск, происшествия, общество, мошенничество, руководитель
версия для печати Ico_print

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, 38-летний директор УК, обслуживающей дома Советского района, заключил договоры с районной администрацией на предоставление субсидии для благоустройства придомовой территории. Выплаты перечисляются после предоставления документов об оплате работ подрядной организации. Было выявлено, что в администрацию мужчина предоставил поддельные копии платёжных поручений. На их основании УК перечислили свыше 8 миллионов рублей. 

В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере, с использованием служебного положения». Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы. 

Расследование продолжается. 

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудники ГИБДД предупредили о гололёде на загородных автодорогах

Сотрудники ГИБДД предупредили о гололёде на загородных автодорогах

3 Ноября 2021 г.
Автоинспекторы напомнили, что погодные условия на загородных трассах значительно отличаются. Температура воздуха за пределами города ниже на несколько градусов, и снежный накат и гололедица образуются быстрее.  Автомобилистам рекомендуют выдерживать умеренную дистанцию ме...
Новости Красноярска: Новый медцентр откроют в Дудинке по инициативе «Норникеля»

Новый медцентр откроют в Дудинке по инициативе «Норникеля»

3 Ноября 2021 г.
Сейчас в здании идёт реконструкция
Новости Красноярска: Житель Казачинского района незаконно вырубил деревья на 1,1 млн рублей

Житель Казачинского района незаконно вырубил деревья на 1,1 млн рублей

3 Ноября 2021 г.
Полицейскими установлено, что житель с. Галанино нанял бригаду рабочих и, не имея разрешительных документов, вырубил в Казачинском районе 53 дерева (31 кедр, 14 сосен и 8 елей). Общий объём спиленной древесины - 110 кубических метров стоимостью более 1,1 млн рублей. Об этом со...
Новости Красноярска: Красноярские рестораторы просят жителей края привиться от коронавируса

Красноярские рестораторы просят жителей края привиться от коронавируса

3 Ноября 2021 г.
Глава группы Berrywood family записал обращение к красноярцам
Новости Красноярска: «Единая Россия» предложила увеличить бюджетное финансирование ряда направлений социальной политики

«Единая Россия» предложила увеличить бюджетное финансирование ряда направлений социальной политики

3 Ноября 2021 г.
Поправки касаются ряда программ
Новости Красноярска: Главным режиссёром мотыгинского драматического театра стал иркутянин Дмитрий Акимов

Главным режиссёром мотыгинского драматического театра стал иркутянин Дмитрий Акимов

3 Ноября 2021 г.
Он запланировал пополнение труппы новыми артистами
Новости компаний
02/11
Регистрация компании в Швейцарии
02/11
Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске полицейские проводят проверку по сообщению о нарушениях в развлекательном заведении

В Красноярске полицейские проводят проверку по сообщению о нарушениях в развлекательном заведении

1 Ноября 2021 г.
Видео с танцпола опубликовал один из жителей города
Новости Красноярска: Иркутский губернатор: «Положение близко к критическому»

Иркутский губернатор: «Положение близко к критическому»

3 Ноября 2021 г.
В регионе введены новые «антиковидные» ограничения
Новости Красноярска: В Туве после гибели сестер возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц

В Туве после гибели сестер возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц

3 Ноября 2021 г.
У следствия есть претензии к целому ряду госструктур
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru