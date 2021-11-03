Директора красноярской управляющей компании Советского района уличили в мошенничестве

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, 38-летний директор УК, обслуживающей дома Советского района, заключил договоры с районной администрацией на предоставление субсидии для благоустройства придомовой территории. Выплаты перечисляются после предоставления документов об оплате работ подрядной организации. Было выявлено, что в администрацию мужчина предоставил поддельные копии платёжных поручений. На их основании УК перечислили свыше 8 миллионов рублей.

В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере, с использованием служебного положения». Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков