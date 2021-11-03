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«Единая Россия» предложила увеличить бюджетное финансирование ряда направлений социальной политики

Главная Общество
Красноярск
13:00 3 Ноября 2021
партии, красноярск, общество
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«Единая Россия» разрабатывает поправки ко второму чтению бюджета на 2022-2024 годы и проводит их обсуждение с общественниками и экспертами. Первое такое обсуждение было посвящено предложениям по увеличению финансирования на социальную и молодежную политику, а также развитие гражданского общества. Поправки, которые предлагает внести «Единая Россия», касаются финансирования ряда программ. В том числе – программы обеспечения жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года. Ожидаемая численность нуждающихся в жилье на 1 января 2022 года составит более 22 тыс. человек. Партия власти предлагает предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования, как минимум увеличить их вдвое: 1,3 млрд - в 2022 году, более 2 млрд - в 2023 и около 2,5 млрд - в 2024 году.

Дополнительные средства необходимо выделить и на программу долговременного ухода за пожилыми. Это позволит реализовать ее еще в семи пилотных регионах – Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Челябинской, Пензенской, Сахалинской, Белгородской и Владимирской областях. Внедрение системы имеет эффект не только для пожилых граждан, но также для их близких родственников, которые смогут, освобождаясь от домашнего ухода, выходить на работу.

Помимо этого, «Единая Россия» предложила две поправки в сфере здравоохранения. Первая касается обеспечения лекарствами ВИЧ-инфицированных. Дополнительные средства из федерального бюджета – по предложению партии это 2,3 млрд рублей - позволят к 2030 году выйти на 95% охвата пациентов, которые знают свой ВИЧ-статус и получают лечение.

Также «Единая Россия» предлагает включить в бюджет дополнительное финансирование на заготовку донорской крови. Это позволит в достаточном объеме обеспечить нужды 19 учреждений Минздрава в нескольких регионах.

Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев оценил предложенные поправки:

- Поправки, действительно, очень важные. Я бы даже сказал жизненно важные. В первую очередь, это вопрос лекарственного обеспечения ВИЧ-инфицированных. Это пожизненная и крайне дорогостоящая терапия, которую нельзя прерывать. Потому что от этого зависит здоровье таких людей и качество их жизни. Современная терапия позволяет таких пациентам жить полноценной жизнью много лет.  То же самое могу сказать и про поддержку заготовки донорской крови. Очень рад за те регионы, которые благодаря поправкам депутатов от «Единой России», смогут войти в проект долговременного ухода. Красноярский край в нем уже участвует, и мы видим, как меняется жизнь людей почтенного возраста, как проще становится их родным и близким, как перед людьми открываются новые перспективы. Конечно, очень важно следить за исполнением бюджета и дополнительными потребностями. Особенно в сфере здравоохранения. В течение последних двух лет оперативные решения, которые принимались государством, позволяют относительно уверенно, насколько это возможно в нынешних коронавирусных условиях пройти этот непростой период.

Напомним, 28 октября фракция «Единой России» поддержала бюджет в первом чтении. Вместе с тем, она подготовила ряд поправок ко второму чтению бюджета. В том числе - по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог, молодежной занятости и поддержке НКО.

Партия работала над проектом бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов вместе с Кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва Президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа «Единой России». А всем думским фракциям - взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"

 

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