Главным режиссёром мотыгинского драматического театра стал иркутянин Дмитрий Акимов

Дмитрий Акимов родом из города Саянска Иркутской области. В 2006 году он окончил ИРНИТУ, в 2008 — Иркутское театральное училище, в 2018 году — факультет режиссуры Московского театрального института имени Бориса Щукина, курс Михаила Борисова.
Раньше Дмитрий работал главным режиссёром Черемховского драматического театра имени В. П. Гуркина и Томского ТЮЗа. Об этом сообщили в группе “ВКонтакте” мотыгинского драматического театра.
Ближайшие планы Дмитрия Акимова в новой должности:
- постановка спектакля «Живи и помни» по одноимённой повести В.Г. Распутина, приуроченного к юбилею автора;
- лаборатория по современной драматургии;
- пополнение труппы новыми артистами;
- приглашение на постановку интересных молодых режиссёров.
Фото: vk.com/cheshird