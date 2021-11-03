Главным режиссёром мотыгинского драматического театра стал иркутянин Дмитрий Акимов

Дмитрий Акимов родом из города Саянска Иркутской области. В 2006 году он окончил ИРНИТУ, в 2008 — Иркутское театральное училище, в 2018 году — факультет режиссуры Московского театрального института имени Бориса Щукина, курс Михаила Борисова.

Раньше Дмитрий работал главным режиссёром Черемховского драматического театра имени В. П. Гуркина и Томского ТЮЗа. Об этом сообщили в группе “ВКонтакте” мотыгинского драматического театра.

Ближайшие планы Дмитрия Акимова в новой должности:

постановка спектакля «Живи и помни» по одноимённой повести В.Г. Распутина, приуроченного к юбилею автора;

лаборатория по современной драматургии;

пополнение труппы новыми артистами;

приглашение на постановку интересных молодых режиссёров.

Фото: vk.com/cheshird