В Красноярске впервые появятся снегоплавильные установки

В Красноярск из Санкт-Петербурга на специальных автоплатформах едут две снегоплавильные установки. Об этом рассказал в своём аккаунте Instagram мэр города Сергей Ерёмин. Задача установок - плавить снег, собранный с дорог города. Одна машина может переплавлять 80 тонн снега в час, вторая – 135.

— Снегоплавильные установки мобильны, их можно будет перевозить в разные точки города. Они обладают простой системой загрузки снега и выгрузки оставшегося мусора. Талая вода может сливаться в канализацию, - написал Сергей Ерёмин в аккаунте.

В этом году впервые по всем экологическим требованиям законодательства подготовлена специализированная площадка для снегоотвала, которая сможет вместить от 50 до 70 тысяч кубометров снега. Для этого была проведена огромная работа: сделано твёрдое покрытие, септики, смонтировано освещение. Территория похожа на большую чашу, это сделано для того, чтобы растаявший снег не подтапливал соседние участки. Это первый современный снегоотвал за Уралом.