С 15 ноября в Зеленогорск не пустят без QR-кода

На сайте администрации Зеленогорска опубликовали протокол заседания комиссии по организации охраны контролируемой зоны ЗАТО г. Зеленогорска. В протоколе сообщается, что с 15 ноября иногородние вместе с заявлением на въезд должны предоставлять один из следующих документов:
- действующий QR-код, который подтверждает получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции;
- действующий QR-код о перенесённом заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев);
- копию сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащий сведения о получении второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции;
- копию справки на бумажном носителе, подтверждающей, что человек перенёс новую коронавирусную инфекцию и, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев, полученной в медицинской организации;
- копию справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.
При отсутствии вышеуказанных документов заявление на въезд рассмотрению не подлежит.
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