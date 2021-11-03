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С 15 ноября в Зеленогорск не пустят без QR-кода

Главная Общество
Красноярск
11:30 3 Ноября 2021
общество, зеленогорск, ограничения, вакцинация
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На сайте администрации Зеленогорска опубликовали протокол заседания комиссии по организации охраны контролируемой зоны ЗАТО г. Зеленогорска. В протоколе сообщается, что с 15 ноября иногородние вместе с заявлением на въезд должны предоставлять один из следующих документов: 

  • действующий QR-код, который подтверждает получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции; 
  • действующий QR-код о перенесённом заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев); 
  • копию сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащий сведения о получении второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции; 
  • копию справки на бумажном носителе, подтверждающей, что человек перенёс новую коронавирусную инфекцию и, что с даты выздоровления прошло не более шести месяцев, полученной в медицинской организации; 
  • копию справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию. 

При отсутствии вышеуказанных документов заявление на въезд рассмотрению не подлежит. 

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид 

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