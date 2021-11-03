С 15 ноября в Зеленогорск не пустят без QR-кода

На сайте администрации Зеленогорска опубликовали протокол заседания комиссии по организации охраны контролируемой зоны ЗАТО г. Зеленогорска. В протоколе сообщается, что с 15 ноября иногородние вместе с заявлением на въезд должны предоставлять один из следующих документов: