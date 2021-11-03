В Берёзовском районе осудили адвоката за покушение на мошенничество

В октябре 2020 года адвокат с целью хищения бюджетных средств, указал в заявлении на возмещение процессуальных издержек неверные данные о количестве дней, в течение которых он знакомился с материалами уголовного дела о краже его клиентом. Процедура возмещения процессуальных издержек (более 40 тыс рублей) была прекращена, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.