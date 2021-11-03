В выходные в Красноярске потеплеет

По прогнозу синоптиков, 3 ноября днём до -12° С, ночью -15° С, объявлено штормовое предупреждение, ожидаются снег и метель, порывы ветра до 15-20 м/сек.

4 ноября в дневное время суток будет -11° С, а ночью температура воздуха опустится до -19° С.

5 ноября днём будет -5° С, подует юго-западный ветер.

6-7 ноября красноярцев ждёт потепление. Днём будет 0° С — +3° С. ночные температуры — до -4° С. 6 ноября прогнозируется снег.

7 ноября днём будет 0° С — +2° С, ночью — до -4° С.

На следующей неделе также сохранится тёплая погода.