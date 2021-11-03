Сотрудники ФСБ пришли с обыском в Центр информационных технологий Красноярского края

Сотрудники ФСБ провели обыск в Центре информационных технологий Красноярского края. Как сообщает телеканал ТВК, сотрудники федеральной службы безопасности запросили контракты на поставку оборудования – дизельных генераторов, телекоммуникационного и другого.
Напомним, что Центр обеспечивает работу системы «Безопасный город», службы«112», электронного правительства.
«Официально следователи не поясняют причины обысков, но подтверждают факт мероприятий», – говорится в сообщении.
Руководит учреждением Василий Дружинин. Его работу в правительстве курирует министр цифрового развития края Николай Распопин.
Фото: ТАСС/Станислав Красильников