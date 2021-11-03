Сотрудники ФСБ пришли с обыском в Центр информационных технологий Красноярского края

Полицейскими установлено, что житель с. Галанино нанял бригаду рабочих и, не имея разрешительных документов, вырубил в Казачинском районе 53 дерева (31 кедр, 14 сосен и 8 елей). Общий объём спиленной древесины - 110 кубических метров стоимостью более 1,1 млн рублей. Об этом со...