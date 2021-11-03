В Красноярске теперь оперируют пациентов с эпилепсией

Министерством здравоохранения России запущен пилотный проект по хирургическому лечению эпилепсии под кураторством главного внештатного нейрохирурга России академика Владимира Крылова. В пилотный проект вошёл единственный из регионов Сибирского федерального округа - Красноярский край.

Первая операция по хирургическому лечению эпилепсии прошла при поддержке национального проекта «Здравоохранение» в красноярской краевой клинической больнице с участием специалиста Федерального центра нейрохирургии из Новосибирска, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Суть хирургического вмешательства - удаление структур мозга, формирующих очаг патологического возбуждения. Эффективность таких операций - выше 80 %. Первая в регионе операция по поводу привисочной эпилепсии у 30-летней женщины прошла успешно.

Она заболела менее двух лет назад. У неё начали случаться эпизоды замирания, то есть она «отключалась» от реальности на 10-30 секунд, производя в это время неосознанные стереотипные движения. Женщина эти моменты не помнила. Эпилептические приступы вначале случались раз в неделю, но потом участились. Медикаментозная терапия не помогала.

— Подобные приступы опасны для жизни, ведь такое может произойти где и когда угодно, к примеру, пациентка может дорогу переходить и в это время замереть. Хотя на её взгляд, живёт она полноценной жизнью, это замечают только окружающие, - рассказал главный внештатный нейрохирург красноярского министерства здравоохранения, профессор Павел Шнякин.

Судорожные приступы эпилепсии могут привести к падению и опасным травмам головы и тела. В разы повышается вероятность внезапной смерти. В большинстве случаев патология хорошо поддаётся медикаментозной терапии.

В 30 % помочь лекарственными препаратами человеку невозможно. Здесь либо выраженные приступы сохраняются, либо препараты дают серьёзные побочные эффекты, что пациент не может их принимать. Из этой группы людей не всем показано хирургическое лечения. Требуется тщательный отбор кандидатов из фармакорезистентной группы.

Потребность в Красноярском крае оценивается примерно в 30 подобных операций в год. Теперь пациентам с подобной патологией можно будет проходить обследование и лечение в Красноярске.

Фото: kraszdrav.ru