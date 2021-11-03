В Солнечном появится новый сквер

Новое общественное пространство «Там, где сбываются мечты» появится в микрорайоне Солнечный в следующем году. В рамках программы инициативного бюджетирования благоустройство выполнят на участке между многоквартирными домами на проспекте Молодёжный, 1 и бульваре Солнечный, 6, сообщается на сайте администрации города Красноярска. На реализацию проекта выделят более 8 млн рублей из городского бюджета. Доля финансового участия жителей - 291 147,78 рублей (2,6 % от общей стоимости).

Здесь будут обустроены зоны тихого отдыха, площадки для игр и занятий спортом, пешеходные и велосипедные дорожки. Общественное пространство будет удобно и для маломобильных горожан.

Вместо старых турников, установленных в 90-е годы, появятся тренажёры. Также установят качели, детский городок и большую площадку для футбола и баскетбола. Обустроят брусчатые дорожки, модернизируют освещение, установят лавочки и урны.