3 ноября
Красноярск
погода -13 °C
71.48
 
€ 82.96
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Татышев-парке ледовый городок будет готов к 20 декабря

Главная Общество
Красноярск
09:15 3 Ноября 2021
общество, красноярск, новый год, подготовка
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Татышев-парке построят самый большой в Красноярске ледовый городок. Оформлен он будет в стилистике русских народных сказок, сообщается на сайте администрации города Красноярска. В этом году было принято решение сделать его максимально интерактивным. Одной из его главных локаций станет «ледяной лабиринт» 8 на 8 метров. 

Также на Татышеве будут возведены 15 ледяных горок разной высоты и длины. Для самых маленьких – высотой 1 метр, три самые высокие будут 3,2 метра в высоту. 

Весь городок украсят ледовые скульптуры, локации будут взаимосвязаны, дополнят друг друга по смыслу. На территории парка будут работать предприятия общественного питания. 

Городок будет окружён ледяным ограждением высотой 2 метра. Декоративная подсветка подчеркнёт значимые и эффектные элементы ледяных фигур, горок и композиций. В центре парка установят самую высокую в стране ёлку (55 метров). 

Ледовый городок будет готов к 20 декабря, дату открытия определят позднее.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сотрудники ГИБДД предупредили о гололёде на загородных автодорогах

Сотрудники ГИБДД предупредили о гололёде на загородных автодорогах

3 Ноября 2021 г.
Автоинспекторы напомнили, что погодные условия на загородных трассах значительно отличаются. Температура воздуха за пределами города ниже на несколько градусов, и снежный накат и гололедица образуются быстрее.  Автомобилистам рекомендуют выдерживать умеренную дистанцию ме...
Новости Красноярска: Новый медцентр откроют в Дудинке по инициативе «Норникеля»

Новый медцентр откроют в Дудинке по инициативе «Норникеля»

3 Ноября 2021 г.
Сейчас в здании идёт реконструкция
Новости Красноярска: Житель Казачинского района незаконно вырубил деревья на 1,1 млн рублей

Житель Казачинского района незаконно вырубил деревья на 1,1 млн рублей

3 Ноября 2021 г.
Полицейскими установлено, что житель с. Галанино нанял бригаду рабочих и, не имея разрешительных документов, вырубил в Казачинском районе 53 дерева (31 кедр, 14 сосен и 8 елей). Общий объём спиленной древесины - 110 кубических метров стоимостью более 1,1 млн рублей. Об этом со...
Новости Красноярска: Красноярские рестораторы просят жителей края привиться от коронавируса

Красноярские рестораторы просят жителей края привиться от коронавируса

3 Ноября 2021 г.
Глава группы Berrywood family записал обращение к красноярцам
Новости Красноярска: «Единая Россия» предложила увеличить бюджетное финансирование ряда направлений социальной политики

«Единая Россия» предложила увеличить бюджетное финансирование ряда направлений социальной политики

3 Ноября 2021 г.
Поправки касаются ряда программ
Новости Красноярска: Директора красноярской управляющей компании Советского района уличили в мошенничестве

Директора красноярской управляющей компании Советского района уличили в мошенничестве

3 Ноября 2021 г.
Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы
Новости компаний
02/11
Регистрация компании в Швейцарии
02/11
Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский блогер прошёл в ТРЦ «Планета» без QR-кода

Красноярский блогер прошёл в ТРЦ «Планета» без QR-кода

3 Ноября 2021 г.
На входе он спорил с проверяющим QR-коды
Новости Красноярска: 30 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки

30 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки

1 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Новости Красноярска: Иркутский губернатор: «Положение близко к критическому»

Иркутский губернатор: «Положение близко к критическому»

3 Ноября 2021 г.
В регионе введены новые «антиковидные» ограничения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru