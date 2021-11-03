В Татышев-парке ледовый городок будет готов к 20 декабря

В Татышев-парке построят самый большой в Красноярске ледовый городок. Оформлен он будет в стилистике русских народных сказок, сообщается на сайте администрации города Красноярска. В этом году было принято решение сделать его максимально интерактивным. Одной из его главных локаций станет «ледяной лабиринт» 8 на 8 метров.

Также на Татышеве будут возведены 15 ледяных горок разной высоты и длины. Для самых маленьких – высотой 1 метр, три самые высокие будут 3,2 метра в высоту.

Весь городок украсят ледовые скульптуры, локации будут взаимосвязаны, дополнят друг друга по смыслу. На территории парка будут работать предприятия общественного питания.

Городок будет окружён ледяным ограждением высотой 2 метра. Декоративная подсветка подчеркнёт значимые и эффектные элементы ледяных фигур, горок и композиций. В центре парка установят самую высокую в стране ёлку (55 метров).

Ледовый городок будет готов к 20 декабря, дату открытия определят позднее.