Красноярский блогер прошёл в ТРЦ «Планета» без QR-кода

Видео своего похода в торгово-развлекательный центр “Планета” красноярский блогер Руслан Лысый опубликовал в своём аккаунте Instagram.

На входе он спорил с проверяющим QR-коды и документы. Руслан утверждал, что мужчина не имеет на это полномочий.

Далее блогер попал в ТРЦ через другой вход. В торговом центре к нему подошли полицейские и потребовали надеть маску. В итоге разразился очередной спор. Руслан утверждал, что данное требование не прописано в законе.

Напомним, систему QR-кодов о вакцинации не отменят после 7 ноября. Более того, перечень объектов, куда нельзя будет попасть без кода, собираются расширить.

Роспотребнадзор предполагает ввести QR-коды в кафе, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, спа, массажные салоны, гостиницы, пансионаты, санатории, базы отдыха, бассейны и фитнес-залы.

«Система QR-кодов с нами надолго. Она не будет отменена 7 ноября, как думают многие, она будет только расширяться и действовать до улучшения эпидемиологической обстановки. В это сложное время я прошу жителей края ограничить массовые общения и поставить прививку, если вы не сделали этого раньше», – отметил Алексей Подкорытов.

Фото: instagram.com/ikras.124/