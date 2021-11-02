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Рейс Красноярск – Москва приземлился в нижегородском аэропорту из-за сильного тумана

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Красноярск
19:17 2 Ноября 2021
красноярск, москва, аэропорт
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Рейс Красноярск – Москва совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана над столицей страны. Как сообщают местные СМИ, это уже 32 самолёт, летящий в Москву.

По словам очевидцев, аэропорт Нижнего Новгорода не  подают трап к самолёту. В самолёте очень много детей, совсем нет еды, воды и туалетной бумаги. Проводники сделать с этим ничего не могут. 

Самолёт компании S7 вылетел из Красноярска ещё в 6:20 утра. Комментариев от нижегородских представителей компании ещё не поступало.

Густой туман пришёл в Москву накануне вечером из-за понижения температуры.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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