Рейс Красноярск – Москва приземлился в нижегородском аэропорту из-за сильного тумана

Рейс Красноярск – Москва совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за сильного тумана над столицей страны. Как сообщают местные СМИ, это уже 32 самолёт, летящий в Москву.

По словам очевидцев, аэропорт Нижнего Новгорода не подают трап к самолёту. В самолёте очень много детей, совсем нет еды, воды и туалетной бумаги. Проводники сделать с этим ничего не могут.

Самолёт компании S7 вылетел из Красноярска ещё в 6:20 утра. Комментариев от нижегородских представителей компании ещё не поступало.

Густой туман пришёл в Москву накануне вечером из-за понижения температуры.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости