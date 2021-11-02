В Красноярске произошёл очередной случай вандализма

В красноярском микрорайоне «Покровский» неизвестные выломали скамейки. Фотографии из сквера опубликовали в социальных сетях. На снимках видно, что вандалы разошлись на полную и выломали скамейки вместе с брусчаткой.

«Вы просили поставить лавочки в сквере „Дендросад“ — мы сделали. Но кто-то, видимо, решил, что им лучше полежать. Кому и зачем это понадобилось? Мы не знаем. Порядок, конечно, наведём, лавочки восстановим и укрепим. На свои вопросы „кому и зачем“ мы ответ знаем — район благоустраивается для жителей, чтобы вам было комфортно», – написали в инстаграм-аккаунте администрации Центрального района.

Сквер «Дендросад» появился на улице Мужества в Покровском в 2019 году. В сквере размещены три функциональные зоны, условно разделённые географически: Северная Америка, Сибирь и Дальний Восток. Там высажено несколько видов деревьев, кустарников и многолетних растений.

За последний месяц в городе было несколько случаев вандализма. Так, на прошлой неделе вандалы разрисовали аэрозольной краской фасады зданий на проспекте Мира, 37 и ул. Сурикова, 12. 13 октября кто-то сломали декоративного кролика на правобережной набережной.

Фото: © instagram.com/krs_raion_c