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В Красноярском крае за неделю вакцинировалось рекордное количество человек

Главная Общество
Красноярск
17:11 2 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, вакцинация, рекорд
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По информации центра управления регионом и краевого минздрава, вакцинированных от коронавируса 44,4 % взрослого населения Красноярского края. Первым компонентом вакцинировался 1 миллион 44 тысячи человек, завершили вакцинацию — почти 1 миллион жителей региона.

Первым компонентом за последнюю неделю привились 57 тысяч человек.

Больше всего вакцинируются в Шарыповском (66,6 %), Ирбейском (59,9 %) и Северо-Енисейском (59,4 %) районах.

Первым компонентом в краевой столице привились 447 тысяч человек. Лидируют по городам также Дивногорск (48,2 %) и Бородино (46,9 %).

Меньше всего вакцинируются в Берёзовском (35,5 %), Курагинском (34,7 %) и Краснотуранском (35,1 %) районах.

Фото: vk.com/shtabkrskstate 

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