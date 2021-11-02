В Красноярском крае за неделю вакцинировалось рекордное количество человек

По информации центра управления регионом и краевого минздрава, вакцинированных от коронавируса 44,4 % взрослого населения Красноярского края. Первым компонентом вакцинировался 1 миллион 44 тысячи человек, завершили вакцинацию — почти 1 миллион жителей региона.
Первым компонентом за последнюю неделю привились 57 тысяч человек.
Больше всего вакцинируются в Шарыповском (66,6 %), Ирбейском (59,9 %) и Северо-Енисейском (59,4 %) районах.
Первым компонентом в краевой столице привились 447 тысяч человек. Лидируют по городам также Дивногорск (48,2 %) и Бородино (46,9 %).
Меньше всего вакцинируются в Берёзовском (35,5 %), Курагинском (34,7 %) и Краснотуранском (35,1 %) районах.
Фото: vk.com/shtabkrskstate