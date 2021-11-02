Несколько дилерских центров Красноярска купила нижегородская компания

Нижегородская группа компаний «Агат» приобрела несколько красноярских автосалонов, сообщают gornovosti.ru со ссылкой на «Коммерсант».

В «Агате» информацию подтвердили. По словам представителя компании, сделка уже завершена. Среди покупателей также была компания из Краснодарского края «Ключавто». Во сколько обошлась покупка, не уточняется.

Теперь в Красноярске будут доступны для покупки следующие марки: Land Rover, Jaguar, Bentley, Porshe и Volvo. В частности, речь идёт о премиальных автомобилях.

Напомним, до 2018 года этот бизнес принадлежал группе компаний «Крепость» красноярского предпринимателя Александра Кангуна, а затем в ходе его банкротства перешел к кредитору — Балтийскому банку развития (ББР). Как следует из презентации компании, в Красноярске четыре крупных автосалона: первый за Уралом дилерский центр Bentley, Jaguar Land Rover, «Порше Центр Красноярск» и Volvo Car Красноярск.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости