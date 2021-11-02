Среди привившихся в Берёзовском районе разыгрывают земельный участок

Как сообщается в официальной группе “ВКонтакте” оперативного штаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом, акция стартовала 1 ноября. чтобы стать участником розыгрыша нужно поставить прививку от COVID-19 в Берёзовском районе. Участником автоматически становится каждый, вне зависимости от места прописки.

Главный приз — земельный участок. Также разыгрывают 5 телевизоров, 10 телефонов, 5 СВЧ-печей, 5 термопотов, 5 подписок на газету "Пригород".

Итоги розыгрыша будут подведены 24 декабря.

Фото: vk.com/shtabkrskstate

