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Среди привившихся в Берёзовском районе разыгрывают земельный участок

Главная Общество
Красноярск
16:45 2 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, вакцинация, приз, розыгрыш
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Как сообщается в официальной группе “ВКонтакте” оперативного штаба Красноярского края по ситуации с коронавирусом, акция стартовала 1 ноября. чтобы стать участником розыгрыша нужно поставить прививку от COVID-19 в Берёзовском районе. Участником автоматически становится каждый, вне зависимости от места прописки. 

Главный приз — земельный участок. Также разыгрывают 5 телевизоров, 10 телефонов, 5 СВЧ-печей, 5 термопотов, 5 подписок на газету "Пригород". 

Итоги розыгрыша будут подведены 24 декабря. 

Фото: vk.com/shtabkrskstate 
 

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