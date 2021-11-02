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За сутки в Красноярском крае от коронавируса умерло 28 человек

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Красноярск
16:12 2 Ноября 2021
красноярск, эпидемия
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За сутки от коронавируса погибли 28 человек. выздоровели 580 человек.

Подтверждённых диагнозов на 2 ноября – 701. С начала пандемии — 131 931. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %. Из них в Красноярске — 155 человек, в Курагинском районе — 42 человека, в Ачинске — 38 человек.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 46 043 контактных человека (+ 3 451 за сутки).

Проведено тестов на коронавирус всего 3 987 032 (+ 3 469 за сутки).

Напомним, теперь три раза в день в Telegram-канале «Оперштаб. Коронавирус. Красноярск» и в группе оперштаба в Viber будет публиковаться информация об очереди во внебольничных пунктах Красноярска. Данные помогут жителям выбрать тот пункт, где меньше всего очередь.  

Также в таблице можно будет увидеть, сколько людей в этот день провакцинировались в каждом из внебольничных пунктов и насколько быстро там двигается очередь.  

Данные будут публиковать в 12.00, 15.00 и 18.00 часов.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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