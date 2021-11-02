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Заполярный транспортный филиал «Норникеля» построит жильё для новых сотрудников

Главная Общество
Красноярск
16:14 2 Ноября 2021
жилье, строительство, дудинка, север, общество, сотрудники
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Заполярный транспортный филиал «Норникеля» готовится к двукратному росту обработки грузов в порту Дудинка и строит временное жильё для новых сотрудников. 

Первое общежитие откроет свои двери весной, в него заселятся 200 человек. Строительство началось в начале октября, подрядчики идут с опережением сроков. На данный момент выполнено 40 % работ. До февраля строители возведут стены из сэндвич-панелей, которые рассчитаны на сильные морозы и ветровую нагрузку, подключат электропроводку, канализацию и отопительную систему. Жилые комнаты будут оснащены бытовой техникой и мебелью. На втором этаже расположатся комната отдыха и кофе-пойнт. Стоимость проекта — 187 млн руб. 

— Потребность в приглашённых специалистах возникла год назад. Мы оценили предстоящие объёмы обработки грузов, которые совсем скоро вырастут вдвое, и потребность в работниках, часть которых планируем пригласить с материка, часть, надеемся, откликнется из Норильска. Также приедут серьёзные подрядные организации, они будут задействованы на ремонте причалов. Конечно же им тоже понадобится размещение в комфортных условиях, — рассказал Алексей Новаков, директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля». 

В Заполярном транспортном филиале рассматривается возможность строительства еще трёх-четырёх временных модульных общежитий. А на территории, где завершается возведение первого дома, в следующем году планируется строительство столовой-кафе и жилых домов для молодых специалистов.

Фото: nornickel.ru

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