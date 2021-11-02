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В Красноярском крае ожидается резкое похолодание до -20 градусов

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Красноярск
16:15 2 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, похолодание, прогноз, ветер, снегопад, гололед
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По прогнозу синоптиков, 2-3 ноября на юге и в центральной части Красноярского края ожидается резкое понижение температуры, сильный ветер и гололедица. 

2 ноября в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидается сильный снег, сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах и деревьях. Также порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, на дорогах сильная гололедица. 

3 ноября в ночное время неблагоприятные погодные явления сохранятся. Температура воздуха понизится до -16° С, местами — до -20° С. 

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю рекомендуют не покидать помещения, на улице вести себя осторожно. Не пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами. Не подходить к оборванным проводам и не трогать их. 

Дачникам и фермерам рекомендовано не сжигать сухую траву. 

Не рекомендуется парковать автомобили под проводами и деревьями из-за гололедно-изморозевого отложения на них. 

Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию и не забывать, что во время метели видимость ухудшается. Поэтому в такую погоду лучше снизить скорость. 

При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112. 

Фото: gubdaily.ru 

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