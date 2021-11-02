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В «Командоре» появился лимит на покупку бананов

Главная Общество
Красноярск
15:44 2 Ноября 2021
красноярск, продукты
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В красноярских супермаркетах «Командор» нельзя купить больше 5 килограммов бананов. Пресс-служба торговой сети объяснила это тем, что фрукты часто скупали перекупщики и дефицита нет.

«До введения ограничений бананы в наших магазинах скупали мелкие оптовые компании для дальнейшей перепродажи, потому что стоимость бананов в нашей сети ниже, чем у крупных оптовиков», – объяснили ситуацию в «Командоре».

Обычные потребители не покупают для себя 5 кг фруктов, так как они быстро портятся. Ограничение назвали нормальной практикой многих крупных розничных сетей, которая «абсолютно безобидна» для обычных покупателей.

Что касается цен на бананы, в компании уточнили, что благодаря контрактам с производителями Эквадора они будут на уровне 90 рублей в дискаунтерах «Хороший», а в «Командорах» и гипермаркетах «Аллея» – 95 рублей.

«В общем, ограничения введены для того, чтобы бананов всегда хватало нашим любимым покупателям. Никаких проблем с поставками бананов нет, их много. На новогодних праздниках ограничение будет временно снято», – добавили в компании.

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

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