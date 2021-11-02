Начальником пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю стала Дарья Грибкова

Приказом начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю от 28 октября начальником отдела информации и общественных связей Главного управления назначена Дарья Грибкова, капитан внутренней службы.

Родом она из с. Зотино Туруханского района. Окончила Красноярский государственный педагогический университет. В 2012 году поступила на службу в органы внутренних дел, работала инспектором по делам несовершеннолетних в Отделе полиции № 3 МУ МВД России «Красноярское», сообщается на сайте ведомства.

В 2020 году Дарья стала заместителем начальника Отдела информации и общественных связей ГУ МВД по краю.

За время службы она неоднократно поощрялась ведомственными наградами МВД России.

Фото: 24.мвд.рф