На Абаканской протоке прочистили последнюю водопропускную трубу

Специалисты восстанавливали работоспособность комплекса из двух труб, пролегающих по дну протоки от о. Отдыха до Ярыгинской набережной, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Под трубами пролегал электрический кабель, поэтому чтобы приступить к прочистке и восстановлению проточности, нужно было провести работы по его выносу.

Для этого со стороны набережной вырыли большой котлован и обустроили подводную эстакаду для удерживания кабеля. Работы были приостановлены и-за апрельского паводка. Котлован засыпали шестьюдесятью кубометрами песчано-гравийной смеси. Когда уровень Енисея снизился, котлован вновь разрыли и приступили к прочистке труб.

Во время работ было обнаружено, что одна из водопропускных железобетонных конструкций сломана в двух местах. Был оперативно разработан план-проект новых видов работ.