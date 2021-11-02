На Абаканской протоке прочистили последнюю водопропускную трубу

Специалисты восстанавливали работоспособность комплекса из двух труб, пролегающих по дну протоки от о. Отдыха до Ярыгинской набережной, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Под трубами пролегал электрический кабель, поэтому чтобы приступить к прочистке и восстановлению проточности, нужно было провести работы по его выносу.
Для этого со стороны набережной вырыли большой котлован и обустроили подводную эстакаду для удерживания кабеля. Работы были приостановлены и-за апрельского паводка. Котлован засыпали шестьюдесятью кубометрами песчано-гравийной смеси. Когда уровень Енисея снизился, котлован вновь разрыли и приступили к прочистке труб.
Во время работ было обнаружено, что одна из водопропускных железобетонных конструкций сломана в двух местах. Был оперативно разработан план-проект новых видов работ.
Разрыв в трубе был на расстоянии двух метров. Специалисты доставали фрагменты плавкраном и прочищали на суше. Остальные, подводные части труб прочищались при помощи гидромонитора.
Оказалось, что восстановленная труба не пропускает воду. Водолазы обнаружили, что восстановленная проточность не понравилась бобрам. То есть пока водолазы собирали трубу под водой, бобры устроили на выходном оголовке водопропуска со стороны Ярыгинской набережной очень крепкую плотину, заткнув трубу.
Пришлось чистить трубу вручную ещё две недели. Как оказалось, бобры натаскали в неё старые удочки, брёвна, обломки веток, пластик.
Замеры показывают, что трубы пропускают 1,8-2.0 кубометра воды в секунду. За эту неделю осталось уложить брусчатку на тропинке набережной.