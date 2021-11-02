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В Красноярске в рамках уголовного дела о торговле детьми установлен факт отмывания денег

Главная Общество
Красноярск
15:10 2 Ноября 2021
красноярск, следствие, дети, деньги
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Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия установил факт легализации денежных средств в рамках торговли детьми. Напомним, что в декабре 2020 года три суррогатные матери пытались продать новорождённых парам из Китая. 

По данным следствия, в период с января 2019 года по апрель 2020 директор ООО «Дидилия», его супруга и знакомая получили банковские переводы от граждан Китая на сумму больше 1,7 миллиона рублей. На полученные деньги глава фирмы приобрёл недвижимость в целях придания правомерного вида владению денежными средствами.

На основании материалов, поступивших из межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу, следователи возбудили уголовное дело по статье «легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения преступления, совершённая в крупном размере».

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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