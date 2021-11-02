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В Красноярске до конца года ликвидируют около 500 незаконных рекламных конструкций

Главная Общество
Красноярск
14:50 2 Ноября 2021
красноярск, общество, реклама, ликвидация
Фотография © admkrsk.ru
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В управлении архитектуры провели торги на заключение муниципальных контрактов по демонтажу незаконных рекламных конструкций. Победители торгов до конца года должны ликвидировать не менее 500 конструкций, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Несанкционированная реклама портит внешний облик города и может быть опасной. Конструкция должна иметь разрешение на установку и эксплуатацию и соответствовать требованиям.

- С незаконной рекламой боремся непрерывно и планомерно. По мере выявления незаконных конструкций, они вносятся в перечень на демонтаж. С начала года убрано уже 915 рекламных конструкций. На данный момент готовится документация для следующего аукциона, по итогам которого будет заключён муниципальный контракт на демонтаж в 2022 году, — рассказала Елена Полеева, и.о. начальника отдела наружной рекламы управления архитектуры города.

Доходы от размещения рекламы – это один из источников пополнения бюджета города. В этом году на торги были выставлены 63 рекламных места со сроком размещения от 5 до 10 лет.  В итоге по 54 рекламным местам заключены договоры. Доходы от рекламы в этом году - около 130 млн рублей. 

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