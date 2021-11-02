Мобильные центры занятости проведут день для работодателей

23 ноября мобильные бригады службы занятости проведут консультации в 80 отдаленных поселках края, где работодатели смогут найти сотрудников, заявить вакансии и узнать о действующих программах.

Так, в Большимуртинском районе «Единый день выездов» охватит семь частных компаний. Самой удаленной точкой, куда отправится передвижной пункт, станет поселок Хребтовый Специалисты в течение месяца будут рассказывать местным жителям об услугах службы занятости, востребованных профессиях, курсовой подготовке и государственной поддержке тех, кто хочет открыть свое дело.

«В пандемию такой формат приобрел особую популярность, так как позволяет минимизировать количество контактов, а также временные и транспортные затраты клиентов. Мобильные офисы адресно посещают целые предприятия или граждан на дому, что повышает доступность услуг. Например, в октябре центры занятости Ачинска, Боготола, Енисейска, Минусинска, Шарыпова посетили 20 инвалидов. Граждане узнали о квотируемых рабочих местах, возможности пройти бесплатное онлайн-обучение востребованным цифровым навыкам и других сервисах, которые помогут быстро восстановить активную трудовую деятельность», – рассказал руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Кроме Большемуртинского района, выезды состоятся в Красноярске, Минусинске, Канске и Курагинском районе. «Офисы на колесах» отправятся и к школьникам. Для них проведут тестирование на выявление способностей, презентацию текущей и перспективной кадровой потребности. Подросткам также расскажут о нормах трудового законодательства.

В этом году мобильные офисы уже совершили почти 330 выездов и провели 7,4 тысячи консультаций. Подробнее ознакомиться с планом-графиком можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости