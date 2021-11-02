Юрий Швыткин передал "чайные наборы" коллективу ковидного госпиталя межрайонной клинической больницы №4

«Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Депутаты в рамках работы волонтерского центра партии помогают медикам бороться с четвертной волной коронавируса.

Накануне, 1 ноября, с медицинским персоналом Красноярской межрайонной клинической больницы №4 встретился депутат Государственной Думы от «Единой России» Юрий Швыткин. Народный избранник вручил медикам «красной зоны» так называемые "чайные наборы". В составе - кофе, чай, печенье, мармелад и другие сладости, все то, что поможет врачам подкрепить силы в перерывах между работой.

«Государство активно участвует в борьбе с пандемией. Сейчас во всех регионах сохраняется напряженная ситуация в связи с четвертой волной COVID-19. Именно врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Именно на их плечах держится здоровье нации. Врачи работают без выходных и отпусков, все ради того, чтобы мы все могли жить нормальной полноценной жизнью. Пусть наша небольшая помощь хоть немного облегчит трудовые будни в стенах ковидного госпиталя», - отметил Юрий Швыткин.

Как отмечают сами медики, сейчас заболевание коронавирусом у пациентов протекает тяжелее, чем в предыдущие волны, и все чаще встречаются молодые пациенты. Кроме того, по-прежнему часто встречается постковидный синдром и обостряются после заражения имеющиеся заболевания. Вакцинация большей части населения, безусловно, снимет отчасти нагрузку с медиков, однако до сих пор в крае привито лишь 45% жителей. Врачи призывают население помочь им в борьбе с опасной инфекцией и поставить прививку.

По материалам "Единой России"

Фото: "Единая Россия"