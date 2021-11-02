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В Красноярске за месяц 27 пассажиров общественного транспорта нарушили масочный режим

Главная Общество
Красноярск
14:31 2 Ноября 2021
общество, красноярск, рейды, штрафы, транспорт
Фотография © admkrsk.ru
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Рейды в общественном транспорте по соблюдению масочного режима продолжаются. В октябре специалисты департамента транспорта и сотрудники полиции провели 40 рейдов, проверили 340 транспортных средств. Было составлено 27 протоколов на пассажиров и членов экипажей, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей.

Эпидемическая ситуация сложная – количество заболевших растёт ежедневно, коечный фонд заполнен. Защитная маска в транспорте – основное требование и необходимость. Ведь каждый, кто носит маску, защищает соседнего пассажира. Однако есть и те, кто отказывается надевать средства индивидуальной защиты. Сегодня в общественном транспорте установлены санитайзеры, почти везде имеются одноразовые маски. В салонах звучат призывы к ответственному поведению пассажиров, - рассказал  Игорь Манченко, заместитель руководителя департамента транспорта.  

Напомним, в ходе рейдов за октябрь после проверки соблюдения масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания составлено 336 протоколов.

Было проверено 1 991 объект (1 681 объект торговли, 284 остановочных пункта, 26 предприятий общественного питания). Выявили нарушения на 595 объектах. Провели с жителями города порядка 2 500 бесед.

Проверки по соблюдению противовирусных мер будут продолжаться до снятия всех ограничений.

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