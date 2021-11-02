В крае усилят меры безопасности на водных объектах в зимний период

В Красноярском крае усилят меры безопасности на водных объектах в зимний период. Это связано с тем, что из-за высокой водности может осложниться ледовая обстановка в нижнем бьефе Богучанской ГЭС на реке Ангара, а также на Енисее ниже поселка Стрелка.

«Представители органов местной власти совместно с сотрудниками МЧС и работниками обслуживающих организаций будут контролировать состояние ледовых переправ и проводить ежедневный мониторинг всех опасных участков. Только благодаря совместной профилактической работе мы сможем обеспечить безопасность движения и пассажирских перевозок по ледовым переправам и не допустить происшествий на водных объектах в зимний период», – рассказал заместитель председателя правительства края Сергей Козупица.

Главам Мотыгинского и Енисейского районов рекомендовали организовать стабильное транспортное сообщение и подготовить дополнительные варианты доставки людей и грузов, а также сформировать запасы топлива. Для обеспечения безопасности на воде зимой главы должны принять меры и запретить выход людей и выезд транспорта на неокрепший лёд.



Эти места начнут патрулировать специалисты во время ледостава и до вскрытия водоемов. Несанкционированные ледовые переправы будут ликвидированы.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости