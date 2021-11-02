В Красноярске арестовали девять немаркированных шуб на сумму почти 1,7 млн рублей

Управление Роспотребнадзора и красноярская таможня проверили индивидуального предпринимателя Политико Н.А., который занимается реализацией меховых изделий в ТЦ «Комсомольский».

Во время рейда информация о реализации в магазине шуб без маркировки КиЗ, без маркировки, предусмотренной Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции лёгкой промышленности» подтвердилась.

Наложен арест на 9 шуб на сумму 1 670 000 руб.

Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Предпринимателю грозит штраф от 25 до 40 тысяч рублей с конфискацией немаркированных товаров, сообщается на сайте УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.

Стоит отметить, подлинность товара можно проверить с помощью приложения «Честный знак».

Фото: 24.rospotrebnadzor.ru