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За неделю жители Красноярского края оставили 231 жалобу в соцсетях

Главная Общество
Красноярск
13:46 2 Ноября 2021
в красноярском крае, жалоба, дороги, заболевание, общество, благоустройство
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Больше всего жалоб поступило на тему благоустройства, рассказали в официальной группе “ВКонтакте” ЦУР Красноярского края. На отсутствие освещения в общественных пространствах жаловались жители Канска, Большой Мурты, Красноярска и Дивногорска. Ачинцы оставляли заявки на обрезку аварийно-опасных деревьев. 

Актуальна и дорожная тема. В основном жалобы поступают на неудовлетворительный ямочный ремонт. Также много просьб провести грейдирование дорог в частном секторе. Проблема скользких дорог появилась в Норильске. 

Тема по коронавирусу тоже в топе. Люди жалуются на высокую загруженность медучреждений и длинные очереди. После объявления нерабочей недели из Дивногорска, Красноярска, Бородино, Назарово и Балахты поступали вопросы о новых ограничениях, связанных с коронавирусной инфекцией. 

Фото: nvko55.ru 

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