Красноярский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полётов

Важной новостью осенне-зимнего расписания стал запуск международных направлений в рамках второго этапа открытия хаба авиакомпании «Аэрофлот». С 31 октября стартовали рейсы в Фергану. С 3 ноября «Аэрофлот» будет летать в Бухару и Ереван. С 23 ноября в Самарканд. Об этом сообщили в официальной группе “ВКонтакте” “Международный аэропорт Красноярск”.

С 19 декабря по воскресеньям S7 начнёт выполнение рейсов в Бангкок и продолжит летать в Ош (Кыргызстан) и Фергану.

У авиакомпании Nordwind новые рейсы запланированы в страны ближнего зарубежья - в Ереван с 3 ноября и Тамчы с 7 ноября.

«Уральские авиалинии» будут летать в Ташкент и продолжат полёты в Таджикистан (Душанбе, Куляб, Худжанд), Баку, Ош. Также перевозчик продолжает выполнять полёты в Дубай (ОАЭ).

В рамках чартерных программ доступны направления: Хургада и Шарм-эль-Шейх (Египет), Анталья (Турция) и Пунта-Кана (Доминикана).

Для «Аэрофлота» новыми направлениями внутри страны стали Новосибирск и Тюмень. Полёты стартовали 31 октября. В рамках регионального хаба продолжится выполнение рейсов в Благовещенск, Иркутск, Краснодар, Москву и Сочи.

«Россия» продолжит летать из Красноярска в Санкт-Петербург ежедневно.

Авиакомпания «Аврора» также продлит полётную программу во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре.

S7 оставит авиарейсы во Владивосток, Москву и Новосибирск.

«Уральские авиалинии» сохранят полёты в Екатеринбург по понедельникам и четвергам.

«Победа» оставит один ежедневный рейс в Москву и 3 рейса в неделю в Сочи.

В Норильск с «NordStar» можно будет улететь ежедневно. А в новогодние каникулы авиакомпания запланировала рейсы в Сочи и Санкт-Петербург.

У авиакомпании «Ангара» останутся рейсы в Ленск, а «СиЛА» продолжит полёты в Томск и Усть-Илимск.

«Якутия» со 2 ноября возобновит рейсы один раз в неделю в Якутск и Нерюнгри.

«КрасАвиа» продолжит рейсы в Байкит, Ванавару, Игарку, Туру, Туруханск, Подкаменную Тунгуску, Северо-Енисейск, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Кызыл, Нижнеангарск, Новый Уренгой, Новокузнецк, Томск, Сургут.

Фото: vk.com/kja.aero