2 ноября
Красноярск
погода +3 °C
71.09
 
€ 82.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Детская поликлиника Железногорска приостановила осмотр

Главная Общество
Красноярск
13:30 2 Ноября 2021
железногорск, дети, больница
версия для печати Ico_print

Детская поликлиника КБ №51 Железногорска приостановила профилактические осмотры декретированных возрастов. Причина – рост количества заболевших коронавирусом.

«Осмотр здоровых детей, в том числе для выполнения иммунизации (вакцинация), будет осуществляться каждый вторник. Осмотр детей до года будет проходить только по приглашению участкового педиатра. В случае симптомов болезни незамедлительно вызывайте врача на дом», – говорится в посте, опубликованном в группе «ВКонтакте» «Городовой Железногорск».

Напомним, что на момент 1 ноября от коронавируса погибли 30 человек. Всего же с начала пандемии — 6 589. 

Подтверждённых диагнозов на — 681. С начала пандемии — 131 931. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %. 

Всего вылечили 116 182 (+ 557 человек за сутки). 

Кроме того, 22 ноября в Красноярском крае впервые от коронавируса скончался 17-летний подросток.

Фото: © vk.com/gorodovoy

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Юрий Швыткин передал "чайные наборы" коллективу ковидного госпиталя межрайонной клинической больницы №4

Юрий Швыткин передал "чайные наборы" коллективу ковидного госпиталя межрайонной клинической больницы №4

2 Ноября 2021 г.
В крае продолжается работа волонтёрского центра партии
Новости Красноярска: В Красноярске за месяц 27 пассажиров общественного транспорта нарушили масочный режим

В Красноярске за месяц 27 пассажиров общественного транспорта нарушили масочный режим

2 Ноября 2021 г.
Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей
Новости Красноярска: В крае усилят меры безопасности на водных объектах в зимний период

В крае усилят меры безопасности на водных объектах в зимний период

2 Ноября 2021 г.
Из-за высокой водности весной и летом, зимой может осложниться ледовая обстановка
Новости Красноярска: В Красноярске арестовали девять немаркированных шуб на сумму почти 1,7 млн рублей

В Красноярске арестовали девять немаркированных шуб на сумму почти 1,7 млн рублей

2 Ноября 2021 г.
Подлинность товара можно проверить с помощью приложения «Честный знак»
Новости Красноярска: За неделю жители Красноярского края оставили 231 жалобу в соцсетях

За неделю жители Красноярского края оставили 231 жалобу в соцсетях

2 Ноября 2021 г.
Актуальные темы: благоустройство, дороги и коронавирус
Новости Красноярска: Красноярский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полётов

Красноярский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полётов

2 Ноября 2021 г.
Оно будет действовать до 26 марта
Новости компаний
02/11
Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В какие красноярские ТРЦ не пустят без QR-кода?

В какие красноярские ТРЦ не пустят без QR-кода?

28 Октября 2021 г.
Ограничения не коснутся супермаркетов, которые располагаются в торговых центрах
Новости Красноярска: Прокуратура предотвратила незаконное строительство многоквартирного дома в Красноярске

Прокуратура предотвратила незаконное строительство многоквартирного дома в Красноярске

1 Ноября 2021 г.
Также предотвращено нарушение прав участников долевого строительства
Новости Красноярска: 30 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки

30 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки

1 Ноября 2021 г.
Темп прироста заболеваемости — 0,5 %
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru