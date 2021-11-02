Детская поликлиника Железногорска приостановила осмотр

Детская поликлиника КБ №51 Железногорска приостановила профилактические осмотры декретированных возрастов. Причина – рост количества заболевших коронавирусом.

«Осмотр здоровых детей, в том числе для выполнения иммунизации (вакцинация), будет осуществляться каждый вторник. Осмотр детей до года будет проходить только по приглашению участкового педиатра. В случае симптомов болезни незамедлительно вызывайте врача на дом», – говорится в посте, опубликованном в группе «ВКонтакте» «Городовой Железногорск».

Напомним, что на момент 1 ноября от коронавируса погибли 30 человек. Всего же с начала пандемии — 6 589.

Подтверждённых диагнозов на — 681. С начала пандемии — 131 931. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 116 182 (+ 557 человек за сутки).

Кроме того, 22 ноября в Красноярском крае впервые от коронавируса скончался 17-летний подросток.

Фото: © vk.com/gorodovoy