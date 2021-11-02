Грабитель, укравший золотые серьги из ушей пенсионерки, предстанет перед судом

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю, в августе 75-летняя жительница Октябрьского района сообщила в полицию о том, что в подъезде своего дома, на площадке первого этажа к ней сзади подошёл мужчина и обхватив её за плечи, быстро и аккуратно снял золотые серьги. Ущерб - 12 тысяч рублей.

Полицейские задержали 36-летнего красноярца, он во всём признался и сказал, что украденные ювелирные украшения сдал в ломбард.

В отношении ранее неоднократно судимого за имущественные преступления мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 4 лет.

Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.

Напомним, красноярские полицейские раскрыли ограбление 79-летней пенсионерки. Злоумышленником оказался 28-летний мужчина. Он выхватил у неё сумку, в которой находилось около 10 тысяч рублей, но долго скрываться у него не получилось. Оперативники нашли его через несколько часов. Ранее грабитель был судим за имущественные преступления.

Красноярец сознался в содеянном. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело по статье 161 «Грабёж».

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков