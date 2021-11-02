В Красноярском крае в ДТП пострадали четыре человека, в том числе годовалый ребёнок

На 49 км автодороги «Шарыпово – Назарово» автоледи ехала на Toyota Corolla со стороны г. Шарыпово в направлении г. Назарово. Женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения и в результате столкнулась с автомобилем скорой медицинской помощи «УАЗ 39623».

Водителя и пассажира скорой госпитализировали. Женщина-водитель и годовалый пассажир получили незначительные травмы, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Выясняются все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекторы краевого центра напоминают, что во время выпадения осадков в виде дождя, мокрого снега, в условиях снежного наката тормозной путь увеличивается. Автомобилистам рекомендуют выдерживать умеренную дистанцию между транспортными средствами, безопасную скорость и вести автомобиль с максимальной осторожностью.

Перед поездкой нужно проверять техническое состояние, наличие воды в бочке стеклоомывателя, очистить габаритные огни и госномер.

Фото: 24.мвд.рф